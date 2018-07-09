س و ج.. تعرف على إجابات الأسئلة المحيرة باختبارات القدرات

يقدم "اليوم السابع"، الإجابات النموذجية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومكتب التنسيق على أهم الأسئلة المحيرة حول اختبارات القدرات التى انطلقت بالكليات العاملة بهذا النظام منذ الثلاثاء الماضى وتستمر حتى 23 يوليو الجارى.

ما هى آلية التقدم لاختبارات القدرات؟

يمكن للطالب التقدم لاختبار القدرات بالمواعيد المناسبة لأدائها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى فى الفترة من 3/7/2018 حتى 23/7/2018.

ما هى كليات اختبارات القدرات؟

(كلية التربية الرياضية بنين، بنات)، وشعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وكليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف) وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك التابعة لجامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية (شعبة التربية الفنية) جامعة السويس.

ما هى خطوات التقدم لاختبارات القدرات؟

الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى بالرقم القومى، واختيار الكلية والمواعيد المناسبة للطالب لأداء الاختبارات، ثم طباعة بطاقة التسجيل للذهاب بها إلى الكلية، ويتم إجراء هذه الاختبارات بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة، وقبل إعلان النتيجة، وتحديدا فى 3 يوليو وحتى 23 يوليو 2018، وتجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

هل يمكن التقدم لأكثر من نوع من اختبارات القدرات؟

نعم يمكن التقدم لأكثر من نوع للاختبارات والتسجيل به.

هل يمكن للطالب الراسب فى اختبارات القدرات التقدم مرة أخرى؟

لن يسمح للطالب الراسب بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

وما هى الأوراق المطلوبة للتقديم لاختبار القدرات؟

رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة، وصورة منه لكل نوع قدرات، صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتى تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين فى أداء هذه الاختبارات.

ماذا عن طلاب الشهادات المعادلة؟

بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 75%، فيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات لهم فى مواعيد لاحقة.