video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 09:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سلطات المطار تسمح لمسئولة البريد فى بتسوانا بدخول البلاد دون تأشيرة

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:37 ص
سلطات المطار تسمح لمسئولة البريد فى بتسوانا بدخول البلاد دون تأشيرة مطار القاهرة الدولى
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
سمحت سلطات مطار القاهرة الدولى فجر اليوم الاثنين، لمسئولة من هيئة البريد فى جمهورية بتسوانا الإفريقية، بالدخول للبلاد دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة على جواز سفرها الرسمى، كما تقضى القواعد المعمول بها ومبدأ المعاملة بالمثل.
 
قالت مصادر بالمطار، إن "شوانيلو خومو" مسئولة هيئة البريد البتسوانية، وصلت قادمة على الطائرة المصرية من جوهانسبرج، لحضور ورشة عمل تشغيل التجارة الإلكترونية لصالح البلدان الإفريقية، والتى ينظمها البريد المصرى.
 
وأضافت المصادر أنه تم الاتصال بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات الرسمية، الذى تشاور مع السفير أيمن مشرفة مساعد الوزير للمراسم حيث تقرر السماح للمسئولة البتسوانية بالدخول لعدم وجود سفارة مقيمة لمصر فى بلادها، وفِى إطار العلاقات المتميزة التى تربط مصر بشقيقاتها فى إفريقيا.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مطار القاهرة يستقبل 3 أفواج سياحية من أمريكا وبريطانيا وروسيا

الخارجية

تأشيرات الدخول

إفريقيا

البريد

بتسوانا




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Egyptian/German

٤٠ دولة يمكن المصرين دخولها دون تاشيرة

زيمبابوي، زامبيا، أوغندا، غانا،هونج كونج، نيبال، كوريا الجنوبية، نيبال، موريشيوس،سيشل، مكاو، ايران، لاوس، لبنان، فيتنام، اليمن، الاردن، نيكاراجوا، بوليفيا، سيرلانكا،طاجكستان، اندونسيا، كمبوديا وغيرها كثير من الدول يمكن دخولها دون تأشيرة وغيرها التأشيرة في المطار.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة