سلطات المطار تسمح لمسئولة البريد فى بتسوانا بدخول البلاد دون تأشيرة

كتب محمد طنطاوى

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولى فجر اليوم الاثنين، لمسئولة من هيئة البريد فى جمهورية بتسوانا الإفريقية، بالدخول للبلاد دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة على جواز سفرها الرسمى، كما تقضى القواعد المعمول بها ومبدأ المعاملة بالمثل.

قالت مصادر بالمطار، إن "شوانيلو خومو" مسئولة هيئة البريد البتسوانية، وصلت قادمة على الطائرة المصرية من جوهانسبرج، لحضور ورشة عمل تشغيل التجارة الإلكترونية لصالح البلدان الإفريقية، والتى ينظمها البريد المصرى.

وأضافت المصادر أنه تم الاتصال بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات الرسمية، الذى تشاور مع السفير أيمن مشرفة مساعد الوزير للمراسم حيث تقرر السماح للمسئولة البتسوانية بالدخول لعدم وجود سفارة مقيمة لمصر فى بلادها، وفِى إطار العلاقات المتميزة التى تربط مصر بشقيقاتها فى إفريقيا.