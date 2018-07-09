سفير مصر فى بيروت يؤكد اهتمام مصر البالغ بتحقيق الاستقرار فى لبنان

بيروت (أ ش أ)

أكد السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدى لبنان، اهتمام القيادة المصرية البالغ بتحقيق الوفاق الوطنى والاستقرار فى لبنان .. مشيرا فى هذا الصدد إلى أن تشكيل الحكومة اللبنانية أمر مهم جدا لتحقيق استقرار لبنان.

وأضاف السفير "النجارى" - فى تصريح له اليوم الاثنين، عقب لقائه رئيس الحكومة "المكلف " سعد الحريرى بمقر إقامته "ببيت الوسط"، بحضور الدكتورة منى وهبة، رئيسة المكتب التجارى بالسفارة المصرية - أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات على الساحة اللبنانية، مشيرا إلى أنه نقل إلى الحريرى اهتمام المسئولين فى مصر، باستقرار الأوضاع فى لبنان، معربا عن تمنياته له بالتوفيق فى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أنه تم أيضا خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أهمية السعى للارتقاء بها إلى آفاق أفضل، خاصة وأن شعبى البلدين يستفيدان من هذه العلاقة، التى تسهم بدور فعال فى خلفق فرص عمل، ومن ثم فإن من المهم جدا تنميتها والدفع بها قدم