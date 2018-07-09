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زوج يستغيث بمحكمة الأسرة بعد خلعه دون علمه والاستيلاء على ممتلكاته بالتزوير

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:20 ص
زوج يستغيث بمحكمة الأسرة بعد خلعه دون علمه والاستيلاء على ممتلكاته بالتزوير محكمة الأسرة - ارشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى
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"دمرت حياتي وعلاقتى بأولادى بسبب جبروتها وقوتها وتحايلها على القانون، لأكتشف أننى طوال حياتى كنت مخدوع فيها بعدما أقدمت على خيانتى وتدبير تهم لسجنى لتستولى على شقتى وممتلكاتى".. بتلك الكلمات بدأ الزوج الذى ضاعت حقوقه يشكو زوجته أمام محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة الجديدة بعدما تحصلت زوجته على حكم بخلعه بتزوير للشهود والمحامين مستغلة مكوثه معها فى نفس المنزل.

 

وأكد "مجدى.ك.ح" البالغ من العمر 53 عاما وصاحب مصنع ملابس أمام محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة الجديدة فى دعواه رقم 5364 لسنة 2018: "تعرفت عليها منذ سنوات وكانت مطلقة وأنا بلغت الأربعين، واستطاعت إقناعى بالزواج منها ومن هنا بدأت دوامة المشاكل التى أعيش فيها، لأقف مذهولا عندما عادت للمنزل وصارحتنى بتطليقها لى وبيع كل شىء أملكه لها بعد تزويرها لمستندات رسمية برفقة محامى تجمعهما علاقة، لأقف فى حالة من الذهول وهى تهددنى بالاتصال بالشرطة إذا لم أستجب لطلباتها.

 

وأضاف الزوج: طوال سنوات زواجى منها لم أقصر فى منحها كل ما تتمناه، كنت مثل الخاتم فى إصبعها تأمر فتطاع على الفور، تأخذ كل الأموال التى أتحصل عليها من عملى ولا أعترض ورغم كل ذلك دمرتنى وحرمتنى من أموالى وأولادى ودمرت سمعتى بعد أن انتهزت غيابى عن المنزل لأسدد ديونها التى تراكمت على ورافقت رجال" .

 

وتابع: للأسف أخر رجل جمعتها وإياه علاقة كان "محامى" يلعب بالبيضة والحجر أقنعها بمساعدتها بالتخلص منى ثم الزواج منها والسطو على ممتلكاتى والمصنع الذى أمتلكه وأولادى ثم طردى للشارع بعد أن وصل بها الجنون بأن تحاول إلصاق تهم بى، وعندما فشلت حاولت قتلى  فخرجت من تلك الواقعة أحمل عاهة بنسبة عجز 20%.

 

وأكمل:حاولت توسيط بعض الأقارب ولكنها تصدت لكل من أرسل وكانت تطردهم وأحيانا تدفع حارس العقار للتعدى عليهم، مضيفا:عندما ذهبت لرؤية أبنائى قامت بدفعهم من على السلم بعد أن سممت أفكارهم وأقنعتهم أننى شاذ وأغتصب الأطفال ليصرخوا قائلين لى"غور من هنا ممكن تخلى العمارة كلها تضربك".

 

واستطرد: لقد صدر ضدها 4 أحكام حبس بسبب ارتكابها أفعالا غير قانونية وبعد علاقتها مع المحامى وتقاسمهم ممتلكاتى تركته وتعرفت على شاب يصغرها بسنوات وجعلته يعيش معها فى منزلى دون زواج برفقة أولادى.


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