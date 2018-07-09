رئيس وزراء العراق يوجه بمضاعفة الجهود لملاحقة خلايا الإرهاب فى ديالى

بغداد(أ ش أ)

وجه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بمضاعفة الجهد الاستخبارى والملاحقة المستمرة لخلايا الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والقيام بعمليات استباقية لتعزيز الأمن والاستقرار فى محافظة ديالى.

وقال المكتب الإعلامى للعبادى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين، "إن العبادى أكد خلال اجتماعه مع القادة الأمنيين فى مقر قيادة عمليات ديالى أهمية القيام بعمليات دقيقة ومتواصلة ضد عصابات الخطف والجريمة والتعامل معهم بكل حزم وقوة، وتدمير مخابئهم وعدم منحهم أية فرصة للإفلات من حكم القصاص العادل"، موجها بتسهيل العودة الطوعية للنازحين فى المحافظة إلى مناطقهم.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وصل صباح اليوم إلى بعقوبة؛ لبحث ملفى الأمن والخدمات فى ديالي، حيث تواجه المحافظة تحديات أمنية وخدمية مؤخرا فى ظل مطالبات بالإسراع فى عملية إعمار المناطق المحررة من تنظيم (داعش) الإرهابى.

فى سياق متصل،كشفت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، عن أن رئيس الوزراء العراقى تعهد بدعم أربعة ملفات مهمة بشكل خاص للمحافظة.

وقالت الطائى، فى تصريح اليوم إن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا موسعا بمحافظة ديالى وسط بعقوبة ضم إدارة ومجلس المحافظة ومدراء الدوائر الخدمية، وتعهد خلال الاجتماع بدعم ملف إعمار المناطق المحررة، وإعادة ما تبقى من النازحين، ومعالجة ملف الطاقة الكهربائية فى ديالي، وإعادة إحياء ملف المشاريع المتوقفة منذ 2014، وزيادة ميزانية المحافظة ضمن الموازنة العامة.

وأشار الطائى، إلى أن زيارة العبادى مهمة لبعقوبة من أجل إطلاع الحكومة المركزية على طبيعة الأوضاع والتحديات خاصة ملف الخدمات، وسبل توفير دعم مالى إضافى لديالى التى تعانى من مشاكل فى ملف الخدمات، خاصة بعد توقف مئات المشاريع.

من ناحية أخرى أعلن الحشد الشعبى العرقى عن مقتل قيادى فى تنظيم داعش الإرهابى يدعى "أبو عائشة" وعدد من عناصر التنظيم فى تدمير 3 مضافات "أوكار" داخل الأراضى السورية.

وقال قائد محور غرب الأنبار فى الحشد الشعبى قاسم مصلح - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تم تنفيذ ضربات مدفعية على مواقع يجتمع بها الإرهابيون فى منطقة سوسة الحدودية داخل الأراضى السورية؛ ما أسفر عن مقتل مسؤول بتنظيم (داعش) إلى جانب عدد من عناصر التنظيم بينهم عرب وأجانب".

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أكد -فى وقت سابق- على اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع سوريا، مشددا على أن تنظيم (داعش) الإرهابى لن يتمكن من اختراق البلاد مرة أخرى.