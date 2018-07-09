رئيس جامعة القاهرة السابق: يجب محاصرة التطرف والإرهاب بالتعليم

ماجد تمراز

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، أن الدولة تسعى جاهدة لدعم وتطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى، لافتًا إلى أنه يجب محاصرة قيم التطرف والإرهاب فى التعليم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة السابق، خلال مؤتمر "معا من أجل مصر" الذى تنظمه محافظة القاهرة بجامعة عين شمس، أن مصر دائما تواجه الإرهاب وصوره بالقوى الناعمة التى تكون ضد الانغلاق، وداعمة للمواطنة كمبدأ أساسى مكون للشخصية المصرية، مثل الفن والثقافة.

كما أكد الدكتور حسام بدراوى الخبير بالتعليم، أن الذكاء الاصطناعى قادم وأن 60% من الوظائف الحالية ستختفى بعد سنوات قليلة قادمة، مشيرا إلى أن دورة الحضارة الجديدة لن تتجاوز الـ18 شهر.

وأضاف أن دور الجامعات والمدارس لن يكون التعليم وإكساب معلومات فقط ولكن دورها تحقيق المعايشة ودعم مبادئ هامة مثل المواطنة.