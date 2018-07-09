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رئيس الوزراء يوافق على عقد مؤتمر الأوقاف بعنوان: "بناء الشخصية الوطنية"

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:20 م
رئيس الوزراء يوافق على عقد مؤتمر الأوقاف بعنوان: "بناء الشخصية الوطنية" مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب لؤى على
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وافق  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على عقد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولى التاسع والعشرين والذى ينعقد يومى 20- 21 أكتوبر 2018م بالقاهرة تحت عنوان : “بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها”.

ويناقش المؤتمر المحاور التالية :

• المحور الأول: الخطاب الدينى والثقافى وأثره فى بناء الشخصية .
• المحور الثانى: التعليم وأثره في بناء الشخصية.
• المحور الثالث: الإعلام وأثره فى بناء الشخصية .
• المحور الرابع: الأسرة ودورها فى بناء الشخصية .
• المحور الخامس: المؤسسات الوطنية ودورها في بناء الشخصية – القوات المسلحة المصرية نموذجًا .
• المحور السادس: مشروعية الدولة الوطنية وأثر بناء الشخصية الوطنية في الحفاظ عليها .
وصرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بأن اختيار موضوع المؤتمر يأتى فى خطة الوزارة من حيث الإسهام فى بناء الشخصية الوطنية، وترسيخ مشروعية الدولة الوطنية والهوية الوطنية والولاء والانتماء الوطنى، خدمة للدين والوطن معا، لإيماننا الراسخ المتجذر فى أعماق النفس بأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.


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