ثقف نفسك واتعلم ببلاش فى متحف التعليم ومكتبة الوثائق.. تعرف على الشروط

كتبت سارة الباز

إذا أردت القيمة الحقيقية فستجدها بين طيات الكتب ولفائف الوثائق والمخطوطات التى تمنحك علما وثقافة عميقة يمكنك الحصول عليها مجانا من مصادرها ومنابعها الأصلية الموثوقة فقط بالتوجه إلى متحف التعليم ومكتبة الوثائق، الذى جاءت فكرة إنشاءه فى عهد الوزير على زكى العرابى باشا، حيث أقيم معرض بسراى الجمعية الزراعية بالجزيرة فى مارس سنة 1937 بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء ديوان المدارس.

ولقى المعرض استحسانا كبيرا؛ فجاءت فكرة تحويله إلى متحف دائم، وقد تم نقله لعدة أماكن قبل أن يصل إلى ديوان الوزارة، ومنها إلى منزل بشارع إسماعيل أباظة ثم شارع منصور، وأخيراً استقر فى ديوان الوزارة، وتم افتتاح الدور الأول منه سنة 1970 فى عهد الدكتور محمد حافظ غانم، ثم افتتح الدور العلوى سنة 1975 فى عهد الدكتور مصطفى كمال حلمى.

فإذا كنت من أولئك الشغوفين بالعلم والمعرفة فإليك شروط وإجراءات الإطلاع:

- يسمح بدخول مكتبة الوثائق، فى مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم للباحثين والدارسين والمعنيين بتطوير المناهج والمقررات الدراسية وتنظيم العملية التعليمية من الجامعات والمعاهد العليا؛ للإطلاع داخل المكتبة.

- تقديم خطاب موجه لمدير عام الإدارة العامة لمتحف التعليم ومكتبة الوثائق معتمدا من الجهة التابع لها الباحث متضمنا اسم الباحث وموضوع البحث.

- يسمح بالاطلاع داخل المكتبة للأجانب بعد تقديم خطاب رسمى من الجهة التابع لها الباحث متضمنا موافقة الإدارة العامة للأمن بالوزارة.

- يتم الإطلاع داخل المكتبة، ولا يسمح باستعارة الوثائق والمراجع.