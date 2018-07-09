تسمم 9 أشخاص من بينهم 7 أطفال بسوهاج عقب تناولهم لبن فاسد

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى تاجر مواشى وزوجته و7 أطفال "ابنائهم" مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر بإدعاء تناول طعام فاسد "لبن رايب منزلى"، وصرح لهم بالخروج عقب إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم بالمستشفى.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بإصابة أسرة كاملة مكونة من 9 أفراد بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية.

وأخطرت الإدارة الصحية بالبلينا لإتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4015 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.