ترامب: إنفاق الولايات المتحدة على الناتو "غير عادل"

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دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) لزيادة إسهاماتهم للحلف، مجددا انتقاده السابق قبل حضوره لقمة الناتو المقرر انعقادها الأسبوع الجاري.

وكتب ترامب ، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ، الولايات المتحدة تنفق على الناتو أكثر بكثير من أية دولة أخرى، هذا ليس عادلا أو مقبولا ، بحسب ما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وفى تغريدة لاحقة، انتقد ترامب الدول الأوروبية بشأن التجارة فكتب بإجراء بعض الحسابات ، الولايات المتحدة تدفع 90% من الناتو فيما لم تقترب بعض الدول حتى من 2% من التزاماتها .. وفوق كل ذلك، لدى الاتحاد الأوروبى فائض تجارى مع الولايات المتحدة 151 مليون دولار مع فرض حواجز تجارية كبيرة على البضائع الأمريكية .. لا!.

تأتى تغريدة الرئيس الأمريكى قبل انعقاد قمة الناتو فى بروكسل واجتماعه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين الأسبوع القادم فى هلسنكى ، وهدد ترامب فى وقت سابق من الشهر الجارى بفرض رسوم جمركية على جميع السيارات الأوروبية التى تدخل الولايات المتحدة.