video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: إنفاق الولايات المتحدة على الناتو "غير عادل"

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:09 م
ترامب: إنفاق الولايات المتحدة على الناتو "غير عادل" ترامب
أ ش أ
إضافة تعليق

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) لزيادة إسهاماتهم للحلف، مجددا انتقاده السابق قبل حضوره لقمة الناتو المقرر انعقادها الأسبوع الجاري.

وكتب ترامب ، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ،  الولايات المتحدة تنفق على الناتو أكثر بكثير من أية دولة أخرى، هذا ليس عادلا أو مقبولا ، بحسب ما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وفى تغريدة لاحقة، انتقد ترامب الدول الأوروبية بشأن التجارة فكتب بإجراء بعض الحسابات ، الولايات المتحدة تدفع 90% من الناتو فيما لم تقترب بعض الدول حتى من 2% من التزاماتها .. وفوق كل ذلك، لدى الاتحاد الأوروبى فائض تجارى مع الولايات المتحدة 151 مليون دولار مع فرض حواجز تجارية كبيرة على البضائع الأمريكية .. لا!.

تأتى تغريدة الرئيس الأمريكى قبل انعقاد قمة الناتو فى بروكسل واجتماعه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين الأسبوع القادم فى هلسنكى ، وهدد ترامب فى وقت سابق من الشهر الجارى بفرض رسوم جمركية على جميع السيارات الأوروبية التى تدخل الولايات المتحدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف العالمية اليوم: استقالة وزير "البريكست" البريطانى يثير فوضى بحكومة ماى.. لندن تحقق جنائيا فى وفاة امرأة بغاز نوفيتشوك.. القاعدة لم تنتهى من اليمن رغم ضربات أمريكا.. والناتو أكثر حلف يحقق نجاحا بالتاريخ

نيويورك تايمز: الناتو أكثر حلف عسكرى يحقق نجاحا فى التاريخ

ترامب

اخبار ترامب

اخبار العالم

الولايات المتحدة

الناتو




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة