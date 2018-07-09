تحرير 1897 مخالفة مرورية وضبط 1395 متهما هاربا من أحكام فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 1395 متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "صلاح .م.ح." 20 سنة عاطل مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز رشيد "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 1897 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية ، كما تم رفع وإزالة 369 إشغال طريق بدمنهور. وتم ضبط "إيهاب .ا.ع "47 سنة والمحكوم عليه فى قضية جنح المركز إتلاف حضوريا بالحبس لمدة سنة.