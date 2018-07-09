تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الإثنين، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتى شركة نسمة للطيران رقم 184 المتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 140 المتجهة إلى القصيم بالمملكة العربية السعودية، لأكثر من 120 دقيقة لكل رحلة، بإضافة إلى تأخر إقلاع طائرة شركة الخليج رقم 80 المتجهة إلى البحرين، بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة.

وأضافت المصادر، أن جميع رحلات شركة مصر للطيران تشهد انتظاما منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل.