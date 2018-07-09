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تأجيل محاكمة ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم بتهمة قتل عفروتو لـ11 أغسطس

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:22 م
تأجيل محاكمة ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم بتهمة قتل عفروتو لـ11 أغسطس الضابط المتهم
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة تأجيل محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة قتل "عفروتو" لجلسة 11 أغسطس .

 

وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد.

 

وكشفت التحقيقات، عن أنه فى 5 يناير الماضى ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوى الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائى مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وأرجع تقرير الطب الشرعى وفاة المجنى عليه إلى أنه يعانى من انسكاب دموى رأسى الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطى الأمامى وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية فى الفص السفلى للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموى إصابى بتجويف البطن.

 

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتى ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجنى عليه.


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