الكرملين يأسف لوفاة بريطانية بغاز أعصاب ولجنة طوارئ تجتمع فى لندن

عبر الكرملين، اليوم الاثنين، عن أسفه لوفاة بريطانية بعد تعرضها لغاز أعصاب، لكنه أكد أن أى إشارة إلى تورط روسيا ستكون "سخيفة جدا".

وقالت السلطات البريطانية إن داون ستيرجيس (44 عاما) توفيت بعد أن تعرضت للتسمم بنفس غاز الأعصاب الذى أصيب به الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى مارس مما تسبب فى أزمة فى العلاقات بين موسكو وعواصم غربية.

وفى لندن، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء إن وزير الداخلية سيترأس اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية اليوم الاثنين بعد وفاة المرأة.

وقال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين لرويترز لدى سؤاله عن وفاة ستيرجيس، "لا زلنا نشعر بقلق بالغ من استمرار وجود مثل تلك المواد السامة على أراض بريطانية... نعتبر أن هذا خطر ليس فقط على البريطانيين بل على أوروبيين آخرين".

ونفت روسيا التى تستضيف حاليا بطولة كأس العالم لكرة القدم، أى ضلوع لها فى قضية سكريبال وألمحت إلى أن أجهزة الأمن البريطانية هى التى نفذت الهجوم لتأجيج شعور مناهض لموسكو.

وقال بيسكوف إن التحقيق وما يحدث فى منطقة سالزبرى هو شأن بريطانى ليس له أى علاقة بقمة مرتقبة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.