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الإثنين، 09 يوليه 2018 03:39 م
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القبض على فلاح بحوزته 3 قطع يشتبه فى أثريتها بالمنيا

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:43 م
القبض على فلاح بحوزته 3 قطع يشتبه فى أثريتها بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
فريق المحافظات
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ضبطت أجهزة الأمن 3 قطع يشتبه في أثريتها داخل منزل فلاح في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر له المحضر اللازم، وتم التحفظ على المضبوطات لحين الفحص.
 
تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا بوورد معلومات إلى شرطة السياحة والآثار، بحيازة "ر. م س" 50 عامًا، فلاح ويقيم بإحدى قرى مركز بني مزار عددًا من القطع الأثرية، وبإجراء التحريات جرى التأكد من المعلومات وأن الفلاح عرض القطع الأثرية للبيع.
 
بتقنين الإجراءات تم الدفع بمصادر سرية، وتم مداهمة منزل الفلاح وضبطه وبحوزته إناء من البازلت الأسود وآنية من الجرانيت وتمثال من الحجر الجيري وتحرر له المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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