القبض على سائق "توك توك" لشروعه فى قتل زوجته بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق "توك توك"، لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته لادعائه تورطها فى إيذاءه بالسحر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بعدة جروح نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

وبإجراء التحريات، تبين أن زوج المجنى عليها، يعمل سائق توك توك، وراء ارتكاب الجريمة، حيث تشاجر معها واعتدى عليها بسكين بسبب اعتقاده أنها وراء ايذاءه بأعمال السحر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.