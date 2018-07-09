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السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء اليابان لتطوير التعاون المشترك

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:54 م
السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء اليابان لتطوير التعاون المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبى".

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفى عن خالص تعازى مصر قيادة وشعباً فى ضحايا الأمطار والفيضانات التى تعرضت لها اليابان، معرباً عن بالغ الأسى والمواساة للشعب اليابانى الصديق فى هذا المصاب الأليم، الذى نتج عنه عشرات الضحايا ومحاصرة وتهجير الآلاف.

كما تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أعرب رئيس الوزراء اليابانى عن خالص تقديره لما تتسم به العلاقات المصرية اليابانية من عمق وصداقة، معرباً عن حرص اليابان على مواصلة تطويرها ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين فى جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال الهاتفى تطرق كذلك إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

 


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