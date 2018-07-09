السفير المصرى بروما: البابا تواضروس يقدم صورة صادقة عن الوطنية

سارة علام

أعرب السفير هشام بدر سفير مصر بروما، عن تقديره لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كقيمة دينية ووطنية ورمز مصرى وسفير يرفع اسم مصر عاليا فى شتى المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال زيارة قداسة البابا بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن زيارة قداسته الحالية لإيطاليا والتى بدأت أول أمس.

وقال السفير بدر، إن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يقدم صورة صادقة عن الوطنية ولما لا وهو الذى حمى مصر وشعبها من الانقسام والفتن ودافع عن سلامة الوطن خلال الأزمات التى مرت بها مصر.

وأضاف "وهو كقيمة دينية يقدم رسالة المحبة لكل العالم، ونحن مسرورون ومبتهجون بوجود قداستكم بيننا ترفع رأسنا وتعلى اسم مصر عالية فوجود قداستكم يدعم العلاقات ويقويها بين ومصر وإيطاليا. ومقابلتكم اليوم للرئيس الإيطالى أمر يقوى ويزيد أواصر هذه العلاقات.

وعن العلاقة مع قداسة البابا فرانسيس قال السفير المصرى "لا شك أن وجود علاقات طيبة مع البابا فرنسيس ووجود علاقة مميزة ومحبة وصداقة بينكم وبين بابا روما يدعم العلاقات بين مصر والفاتيكان أيضا".

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بمقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم عائلة أيوجينيو بنيديتى وهو حفيد مؤسس المستشفى الإيطالى بمصر.

وأشار بنيديتى خلال اللقاء إلى أنه يذهب إلى مصر مع جده كثيرا، ومن هنا أحب مصر جدا، وهو قارئ جيد لتاريخ مصر على مدار العصور.

ويزور قداسة البابا إيطاليا حاليا للمشاركة فى يوم الصلاة لأجل السلام بالشرق الأوسط، الذى أقيم بحضور لفيف من رؤساء الكنائس أمس.