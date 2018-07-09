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الرئيس السيسى يصدر قوانين بربط موازنات عدد من الهيئات الحكومية

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:47 م
الرئيس السيسى يصدر قوانين بربط موازنات عدد من الهيئات الحكومية السيسى
كتب حسن رمضان
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد من القوانين الخاصة بربط الموازنة لعدد من الهيئات الحكومية المصرية للسنة المالية 2018\2019، بعد إقراره من مجلس النواب.

ومن أهم هذه القوانين التى بلغ عددها 41 قانون، ربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للسلع التموينية، وهيئة المحططات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة قناة السويس، والهيئة المصرية العامة للمعارض، والهيئة العامة للتأمين الصحى.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القوانين كالتالى

 

 

 

 


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السيسى

ربط الموازنة

الهيئة العامة للتأمين الصحى

سكك حديد مصر




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