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الإثنين، 09 يوليه 2018 12:08 م
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الجنيه الإسترلينى يرتفع على خلفية استقالة وزير شئون البريكست

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:48 ص
الجنيه الإسترلينى يرتفع على خلفية استقالة وزير شئون البريكست الجنيه الإسترلينى ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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ارتفع سعر الجنيه الإسترلينى خلال التعاملات اليوم الاثنين، وذلك حيث بدأت أسواق العملات فى التعامل مع آثار استقالة ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وارتفع الجنيه الإسترلينى بنسبة 0.5% مقابل الدولار ليسجل 1.33 دولار أمريكى.. كما ارتفع بنسبة 0.3% مقابل اليورو ليسجل 1.13 يورو.

وكان ديفيز قد قدم أمس استقالته، مشيرا إلى أنه غير مؤمن بالخطة التى أعلنتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى يوم الجمعة الماضي، محذرا من أن المملكة المتحدة تعطى "مساحة كبيرة وسهلة" فى محادثات البريكست بما يعنى تبنى موقف تفاوضى ضعيف، قائلا "إن الحكومة ذهبت إلى أبعد ما كان يجب أن تذهب إليه".

ومن المحتمل أن تؤدى استقالة ديفيز إلى إغراق ماى فى أزمة قيادة جديدة، إلا أنها قد تزيد أيضا من فرص ما يطلق عليه "خروج ناعم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي".. وعلى رئيسة الوزراء البريطانية الآن اختيار وزير بديلا لديفيز، فيما يبرز وزراء البيئة مايكل جوف، والخارجية بوريس جونسونن، وشؤون مجلس الوزراء ديفيد لدينجتون كمنافسين محتملين.

ومن المتوقع أن تواجه ماى اجتماعا عاصفا مع نواب حزب المحافظين مساء اليوم، بالتزامن مع تقارير تفيد بأن الرسائل التى تدعو إلى تنظيم انتخابات زعامة للحزب تم تقديمها إلى لجنة 1922 البرلمانية.

جدير بالذكر أن ماى كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضى أن حكومتها توصلت إلى "موقف جماعي" بشأن المفاوضات مع بروكسل، مشيرة إلى أن بلادها ستسعى إلى الحصول على اتفاق يشبه كثيرا اتفاق السوق المشتركة للبضائع، فضلا عن اتفاق بشأن تيسير الرسوم الجمركية.

 


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الجنيه الاسترلينى

استقاله وزير شئون البريكست

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