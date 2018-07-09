البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ26 مليار دولار

كتب: أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى أبريل ‏من السنة المالية 2017/2018 بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 26‏ مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق.

وأكد البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 41.2% لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، فى شهر أبريل 2018، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.

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وتأتى هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.