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الإثنين، 09 يوليه 2018 03:32 م
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البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ26 مليار دولار

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:05 م
البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ26 مليار دولار طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب: أحمد يعقوب
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قال البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى أبريل ‏من السنة المالية 2017/2018 بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 26‏ مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق.
 
وأكد البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 41.2% لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، فى شهر أبريل 2018، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.
وتأتى هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.
 
 

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