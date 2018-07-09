video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البترول: نجحنا فى توصيل الغاز الطبيعى لـ 6 مدن خلال يوليو الجارى

الإثنين، 09 يوليه 2018 09:35 ص
البترول: نجحنا فى توصيل الغاز الطبيعى لـ 6 مدن خلال يوليو الجارى طارق الملا وزير البترول وتوصيل الغاز للمنازل
كتب: أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

قالت وزارة البترول، إن القطاع نجح فى اطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الشهر الحالى فى 6 مدن ومناطق جديدة بمحافظات الجمهورية فى إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لمختلف المناطق بمحافظات مصر واحلاله محل البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى  إلى مشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان ومدن بلقاس وشربين بالدقهلية و بيلا وقرية الجرايدة بكفر الشيخ ، وجارى حالياً الانتهاء من استعدادات تدفيع الغاز الطبيعى خلال أيام فى مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدورية لأعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل الجارى تنفيذه حالياً بمختلف محافظات الجمهورية والذى رأسه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال ورؤساء الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز الطبيعى .

وخلال الاجتماع تابع الملا موقف التعاقد على توصيل الغاز بالمناطق التى تم تنفيذ الشبكات الأرضية والفرعية بها فى اطار مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء بتلك المناطق على فاتورة استهلاك الغاز لمدة 6 سنوات والتى سيستفيد منها 684 الف وحدة سكنية ، حيث وجه الملا شركات توصيل الغاز العاملة فى تلك المناطق من القطاع الخاص بضرورة تكثيف الجهود والتواصل المباشر مع المواطنين للإستفادة من المبادرة خاصة مع جاهزية المناطق للتوصيل وانتهاء تنفيذ شبكات الغاز التى تم ضخ استثمارات لتنفيذها.

 وأوضحت المتابعة الدورية أن حجم التعاقد على توصيل الغاز فى هذه المناطق بلغ حتى الآن حوالى 11 الف وحدة سكنية جارى تحويلهم للعمل بالغاز ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة معدلات التعاقد بعد بدء شركات القطاع الخاص فى تنفيذ اعمال المبادرة.

كما اطلع الملا خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى لمشروعات توصيل الغاز الى المناطق الجديدة التى يتم توصيل الغاز اليها لأول مرة بمحافظتى الجيزة والشرقية وتشمل تنفيذ اعمال الشبكات والفرعات بمنطقة غرب البراجيل بالجيزة حيث تم البدء فى تحويل العملاء للعمل بالغاز ، الى جانب العمل على تنفيذ الخط الرئيسى لمدينة العياط وتنفيذ التعدية للخط بواسطة شركة بتروجت ايذاناً ببدء اعمال التحويلات نهاية الشهر الحالى.

 ويجرى حالياً العمل فى مد الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز بمدن الكوم الأحمر وأوسيم وطناش بالجيزة، كما تشهد محافظة الشرقية تنفيذ اعمال مد الشبكات بمدن مشتول السوق وابوكبير وفاقوس وههيا بالشرقية وجارى العمل على تدفيع الغاز فى مدينة مشتول السوق خلال أيام وفى مدينة أبوكبير نهاية الشهر الحالى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حركة ترقيات وتنقلات جديدة بالبترول.. "القراعيش" رئيسا لشركة أسيوط للتكرير

البترول تستهدف إضافة 650 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقل ظهر

طارق الملا

وزير البترول

توصيل الغاز للمنازل

الغاز الطبيعى

اخبار الغاز

توصيل الغاز

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة