البترول: نجحنا فى توصيل الغاز الطبيعى لـ 6 مدن خلال يوليو الجارى

كتب: أحمد أبو حجر

قالت وزارة البترول، إن القطاع نجح فى اطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الشهر الحالى فى 6 مدن ومناطق جديدة بمحافظات الجمهورية فى إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لمختلف المناطق بمحافظات مصر واحلاله محل البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى مشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان ومدن بلقاس وشربين بالدقهلية و بيلا وقرية الجرايدة بكفر الشيخ ، وجارى حالياً الانتهاء من استعدادات تدفيع الغاز الطبيعى خلال أيام فى مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدورية لأعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل الجارى تنفيذه حالياً بمختلف محافظات الجمهورية والذى رأسه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال ورؤساء الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز الطبيعى .

وخلال الاجتماع تابع الملا موقف التعاقد على توصيل الغاز بالمناطق التى تم تنفيذ الشبكات الأرضية والفرعية بها فى اطار مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء بتلك المناطق على فاتورة استهلاك الغاز لمدة 6 سنوات والتى سيستفيد منها 684 الف وحدة سكنية ، حيث وجه الملا شركات توصيل الغاز العاملة فى تلك المناطق من القطاع الخاص بضرورة تكثيف الجهود والتواصل المباشر مع المواطنين للإستفادة من المبادرة خاصة مع جاهزية المناطق للتوصيل وانتهاء تنفيذ شبكات الغاز التى تم ضخ استثمارات لتنفيذها.

وأوضحت المتابعة الدورية أن حجم التعاقد على توصيل الغاز فى هذه المناطق بلغ حتى الآن حوالى 11 الف وحدة سكنية جارى تحويلهم للعمل بالغاز ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة معدلات التعاقد بعد بدء شركات القطاع الخاص فى تنفيذ اعمال المبادرة.

كما اطلع الملا خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى لمشروعات توصيل الغاز الى المناطق الجديدة التى يتم توصيل الغاز اليها لأول مرة بمحافظتى الجيزة والشرقية وتشمل تنفيذ اعمال الشبكات والفرعات بمنطقة غرب البراجيل بالجيزة حيث تم البدء فى تحويل العملاء للعمل بالغاز ، الى جانب العمل على تنفيذ الخط الرئيسى لمدينة العياط وتنفيذ التعدية للخط بواسطة شركة بتروجت ايذاناً ببدء اعمال التحويلات نهاية الشهر الحالى.

ويجرى حالياً العمل فى مد الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز بمدن الكوم الأحمر وأوسيم وطناش بالجيزة، كما تشهد محافظة الشرقية تنفيذ اعمال مد الشبكات بمدن مشتول السوق وابوكبير وفاقوس وههيا بالشرقية وجارى العمل على تدفيع الغاز فى مدينة مشتول السوق خلال أيام وفى مدينة أبوكبير نهاية الشهر الحالى.