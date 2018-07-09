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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:52 م
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الاحتلال الإسرائيلى يصادر أراض فلسطينية فى الخليل لإقامة معسكر للجيش

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:11 م
الاحتلال الإسرائيلى يصادر أراض فلسطينية فى الخليل لإقامة معسكر للجيش الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ
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أكد ناشط فلسطينى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى صادرت 10 دونمات من أراضى المواطنين فى منطقة واد الحصين القريب من الحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لإقامة معسكر للجيش.

وأفاد الناشط جمال سعيفان - والذى يسكن فى تلك المنطقة، فى تصريح اليوم - بأن الأرض تعود ملكيتها للمواطن محمود البوطى وتقدر مساحتها بنحو 10 دونمات (الدونم ألف متر)، وكانت قوات الاحتلال قد شرعت قبل نحو الشهر بإقامة معسكر فى منطقة واد الحصين والمتاخم لمستوطنة "كريات أربع" حيث قامت بوضع مكعبات اسمنتية وبيوت متنقلة داخل هذه المكعبات فى المنطقة المقابلة للأرض المصادرة اليوم.

وأضاف سعيفان، "يبدو أن الاحتلال يسعى لجعل المنطقة بأكملها منطقة عسكرية مغلقة، ويمنعنا من الوصول الى منازلنا وحتى التحرك بحرية فى محيط منازلنا"، وعبر أهالى المنطقة عن تخوفهم ان يكون نصب الخيمة والكرفانات فى منطقة قريبة من المستوطنة وعلى الطريق التى يعبرها المستوطنون للوصول الى الحرم الإبراهيمى، يأتى تمهيدا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة لربطها بالمستوطنة المذكورة.


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