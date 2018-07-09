الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة: النسيج المصرى أقوى من الفتنة الطائفية

كتب ماجد تمراز

قال الدكتور محمد عفيفى، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، إن كلمة قبطى لا تعنى مسيحى، وإنما تعنى مصرى، حتى من قبل ظهور الديانة المسيحية فى مصر، مشيرا إلى أن اللورد كرومر عندما جاء إلى مصر، كان لا يستطع أن يفرق بين طبائع المصريين، مسلميها ومسيحييها، فكان النسيج المصرى واحد.

وأضاف عفيفى، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر" فى يومه الثانى، إنه فى ثورة 1919، كان يصعب على الجميع التفريق بين المسلمين والمسيحيين، وهناك الكثير من الأمثلة التى حدثت فى تلك الفترة، تثبت أن الوحدة الوطنية فى مصر أمرا طبيعيا، فلن ينسى أحد عندما خطب القسيس فى المسجد وخطب الشيخ فى الكنسية، فقد كان مطلب المصريين واحد.

وتستمر فعاليات مؤتمر الشباب "معا من أجل مصر" لمدة 5 أيام على أن ينتهى الخميس المقبل، ويضم المؤتمر سلسلة من الفعاليات أبرزها تنظيم رحلات إلى أهم المعالم التاريخية بالقاهرة، وتنظيم الندوات والاجتماعات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ضمن فعاليات محافظة القاهرة للاحتفال بعيدها القومى ومرور 1049 عام على تأسيسها.