video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة: النسيج المصرى أقوى من الفتنة الطائفية

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:47 ص
الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة: النسيج المصرى أقوى من الفتنة الطائفية الدكتور محمد عفيفى الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة
كتب ماجد تمراز
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد عفيفى، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، إن كلمة قبطى لا تعنى مسيحى، وإنما تعنى مصرى، حتى من قبل ظهور الديانة المسيحية فى مصر، مشيرا إلى أن اللورد كرومر عندما جاء إلى مصر، كان لا يستطع أن يفرق بين طبائع المصريين، مسلميها ومسيحييها، فكان النسيج المصرى واحد.

وأضاف عفيفى، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر"  فى يومه الثانى، إنه فى ثورة 1919، كان يصعب على الجميع التفريق بين المسلمين والمسيحيين، وهناك الكثير من الأمثلة التى حدثت فى تلك الفترة، تثبت أن الوحدة الوطنية فى مصر أمرا طبيعيا، فلن ينسى أحد عندما خطب القسيس فى المسجد وخطب الشيخ فى الكنسية، فقد كان مطلب المصريين واحد.

وتستمر فعاليات مؤتمر الشباب "معا من أجل مصر" لمدة 5 أيام على أن ينتهى الخميس المقبل، ويضم المؤتمر سلسلة من الفعاليات أبرزها تنظيم رحلات إلى أهم المعالم التاريخية بالقاهرة، وتنظيم الندوات والاجتماعات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ضمن فعاليات محافظة القاهرة للاحتفال بعيدها القومى ومرور 1049 عام على تأسيسها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أجندة مؤتمر محافظة القاهرة للشباب "معاَ من أجل مصر" فى يومه الثانى

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

جامعه عين شمس

مؤتمر الشباب معاً من أجل مصر




لا تفوتك
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة