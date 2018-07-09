video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 09 يوليه 2018 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة درجات الحرارة اليوم
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
 
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر :

 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 26 37
 
وسط الدلتا 25 37
 
الإسكندرية 25 31
 
بلطيم 24 32
 
مطروح 24 29
 
السلوم 22 30
 
سيوة 24 37
 
بورسعيد 26 31
 
دمياط 25 32
 
العريش 22 34
 
رفح 23 33
 
الإسماعيلية 24 37
 
السويس 28 37
 
رأس سدر 27 39
 
نخل 21 39
 
نويبع 27 38
 
طابا 23 35
 
كاترين 21 34
 
الطور 25 37
 
شرم الشيخ 29 39
 
الغردقة 30 40
 
مرسى علم 30 36
 
الفيوم 26 38
 
بنى سويف 26 38
 
المنيا 24 38
 
أسيوط 26 39
 
سوهاج 26 40
 
قنا 26 41
 
الأقصر 27 42
 
أسوان 29 43
 
أبوسمبل 30 42
 
الوادى الجديد 24 41
 
شلاتين 28 38
 
ابو رماد 29 37
 
راس حدربة 29 37
 
حلايب 30 36
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 
الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 32 45
 
المدينة 31 44
 
الرياض 30 45
 
المنامة 34 41
 
أبوظبى 32 42
 
الدوحة 34 44
 
الكويت 35 49
 
دمشق 16 38
 
بيروت 24 30
 
عمان 18 34
 
القدس 19 31
 
غزة 22 31
 
بغداد 29 46
 
مسقط 32 37
 
صنعاء 17 27
 
الخرطوم 27 39
 
طرابلس 24 32
 
تونس 21 32
 
الجزائر 19 26
 
الرباط 18 27
 
نواكشوط 22 29
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
 
الصغرى العظمى
 
أنقرة 17 34
 
اسطنبول 21 28
 
اسلام اباد 27 40
 
نيودلهى 29 39
 
جاكرتا 24 33
 
بكين 22 30
 
كوالامبور 23 29
 
طوكيو 24 31
 
أثينا 21 29
 
روما 18 31
 
باريس 16 28
 
مدريد 21 36
 
برلين 13 25
 
لندن 15 28
 
مونتريال 19 32
 
موسكو 15 22
 
نيويورك 21 31
 
واشنطن 20 32
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة