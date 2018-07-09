الأردن يدين حادث إطلاق النار على أحد المراكز الأمنية السعودية

عمان (أ ش أ)

أدان الأردن، اليوم الاثنين، حادث إطلاق النار الذى تعرض له أحد المراكز الأمنية بمنطقة القصيم فى المملكة العربية السعودية، من قبل ثلاثة إرهابيين أمس وأدى إلى استشهاد رجل أمن سعودى وأحد المقيمين.

وأكدت وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات -فى بيان اليوم الاثنين- إدانة الحكومة الأردنية لهذا العمل الإرهابى الجبان الذى استهدف نقطة للضبط الأمنى فى طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم، وأدى إلى استشهاد أحد أفراد القوة الأمنية السعودية ومقيم من جمهورية بنجلاديش.

وجددت غنيمات التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية فى جهودها للتصدى للإرهاب والعصابات الإرهابية التى تحاول النيل من أمنها واستقرارها، متقدمة بتعزية ومواساة الحكومة للحكومة والشعب السعودى ولذوى الشهيد.