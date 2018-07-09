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الإثنين، 09 يوليه 2018 09:25 م
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استطلاع: معظم البريطانيين فقدوا الثقة فى إدارة تريزا ماى

الإثنين، 09 يوليه 2018 08:06 م
استطلاع: معظم البريطانيين فقدوا الثقة فى إدارة تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى
أ ش أ
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كشف استطلاع جديد للرأى، اليوم الإثنين، عن أن معظم البريطانيين فقدوا الثقة فى إدارة رئيسة الوزراء تريزا ماى لملف التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وأوضح استطلاع شبكة سكاى نيوز أن نحو 64% من البريطانيين لا يثقون فى ماى فيما يتعلق بملف التفاوض على "بريكست" بارتفاع 31 نقطة مقارنة بنفس الاستطلاع أجرى فى شهر مارس العام الماضي.


وقال 22% فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يثقون فيها فى التوصل لأفضل صفقة ممكنة مع أوروبا، بانخفاض بنسبة 32 نقطة مقارنة بالعام الماضى، بينما قال 41% إنهم لا يعلمون.


كان استطلاع شهر مارس 2017، كشف أن 54% من البريطانيين يثقون فيها، مقابل 33% قالوا عكس ذلك.


يأتى ذلك بعد استقالة وزيرى الخارجية وبريكست، بوريس جونسون، وديفيد ديفيز ونائبه.


وفى نفس الإطار، أكد متحدث باسم رئاسة الوزراء إن ماى ستواجه محاولات الإطاحة بها من على رأس الحكومة بعد استقالة ديفيو وجونسون.


وتواجه ماى حاليًا فى مجلس العموم لجنة 1922 التابعة لحزب المحافظين، والتى أعرب أعضاؤها عن عدم رضائهم عن أداء ماى فيما يتعلق بملف التفاوض مع الاتحاد الأوروبى.


ويمر الحزب الحاكم بأزمة سياسية صعبة، خاصة مع انقسام الأعضاء بين مؤيد ومعارض لسياسات رئيسة الوزراء.


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