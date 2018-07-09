ارتفاع مفاجئ لاحتياطى الصين الأجنبى فى يونيو لـ 3.112 تريليون دولار

(رويترز)

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبى على غير المتوقع في يونيو، رغم المخاوف من حرب تجارية شاملة بين الصين والولايات المتحدة التي هزت الأسواق وأظهرت بيانات البنك المركزى اليوم الاثنين، أن الاحتياطيات زادت 1.51 مليار دولار في يونيو لتصل إلى 3.112 تريليون دولار، مقارنة مع انخفاض بواقع 14.23 مليار دولار في مايو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 10.6 مليار دولار إلى 3.10 تريليون

كان نزوح رؤوس الأموال يمثل خطرا كبيرا على الصين في بداية 2017، لكن تشديد القيود الرأسمالية وضعف الدولار ساهما في الانتعاش القوي لليوان مما دعم الثقة في الاقتصاد. وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 74.071 مليار دولار في نهاية يونيومن 77.323 مليار دولار في نهاية مايو.