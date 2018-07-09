ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار فى اليابان إلى 124 قتيلاً

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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية غربى اليابان إلى 124 قتيلاً.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) اليوم أن السلطات أشارت إلى وجود شخصين يرقضان فى حالة حرجة ولا تظهر عليهما أى مؤشرات حيوية، فيما أدرج 60 آخرين فى عداد المفقودين.

وكانت السلطات اليابانية قد حذرت - فى وقت سابق - من احتمال ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة والتى تعرقل مواصلة عمليات الإنقاذ فى المنطقة ، الأمر الذى جعل رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى يلغى اليوم جولته المقررة الى أوروبا والشرق الأوسط.