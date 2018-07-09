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إيداع المتهمين بقتل طالب هندسة بنها القفص تمهيداً للنطق بالحكم

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:28 م
إيداع المتهمين بقتل طالب هندسة بنها القفص تمهيداً للنطق بالحكم محكمة- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أودع حرس محكمة شمال القاهرة، بالعباسية، المتهمين بقضية بقتل محمد عبد العزيز، طالب هندسة كلية هندسة بنها، فى القضية الشهيرة بأحد مواقع التسويق الإلكترونى، قفص الاتهام لحضور جلسة النطق بالحكم فى الاستئناف المقدم منهم على حكم سجنهم 15 سنة بتهمة قتل المجنى عليه.

كانت قد قضت محكمة جنايات الأحداث بالأميرية، بمعاقبة طالبين بالسجن 15سنة، و6 أشهر لكل منهما، لاتهامهما بقتل محمد عبد العزيز، طالب بكلية هندسة بعد استدراجه بإعلان لاب توب على موقع تسوق شهير.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة فى ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق.

وأسندت النيابة العامة في التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا الطالب المجني عليه، حيث قاما بإيهامه عبر تطبيق شهير للتسوق الإلكتروني، برغبتهما في بيع جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، واتفقا معه على السعر المطلوب، وأن يلتقيا به في منطقة النزهة لإتمام عملية البيع.


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