إنفوجراف..عناوين وتليفونات وخدمات مكاتب توثيق شهادات الميلاد والوفاة

كتب وليد عبد السلام

خصصت وزارة الصحة والسكان مكاتب فى 27 محافظة لتوثيق شهادات الميلاد والوفاة، بالإضافة إلى التصديق على شهادات التطعيمات المستخرجة من إدارة الطب الوقائى، فضلا عن تحويل التاريخ الهجرى إلى ميلادى، مع استخراج شهادات الميلاد لسواقط القيد ما قبل 1962.

اليوم السابع يستعرض عناوين المكاتب وأرقام التليفونات الخاصة بهم للتواصل مع مسئوليها فى السطور التالية:-

اسم المكتب

التليفون

العنوان

احمد عرابي

33033460 – 33033450

96 ش أحمد عرابي المهندسين

الميرلاند

26336918

سور حديقة الميرلاند -مصر الجديدة

غرفة الجيزة

35721761

الغرفة التجارية بالجيزة ميدان الجيزة

الإسكندرية

5855565

عمارة الأوقاف سان استيفانو

البحيرة

3363944

خلفديوان عام محافظة البحيرة دمنهور

الشرقية

2354367

مبنى مجلس مدينة الزقازيق

كفر الشيخ

3213867

ديوان عام محافظة كفر الشيخ

المنصورة

2521029

مركز طلخا بمحافظة الدقهلية

السويس

3228634

مدينة الحجاج بمحافظة السويس

الإسماعيلية

3218651

مجمع خدمات الاستثمار - برج قرطبة

بورسعيد

3344841

مقر الغرف التجارية بجوار المحافظة

بنى سويف

2333912

ش عبد السلام عارف بنى سويف

أسيوط

2339620

مبنى مجلس مدينة مبارك

أسوان

2312691

ميدان أسوان

جامعة أسيوط

2370088

مقر جامعة أسيوط

سوهاج

4605460

مبنى الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج

الاستثمار بالعامرية

4500327

مجمع الاستثمار بالعامرية

أبى قير

5620079

الأكاديمية البحرية بأبى قير

طنطا

3346139

مبنى ديوان عام محافظة الغربية

مدينة الطور

3777146

مجمع المصالح الحكومية بمدينة الطور

الاستثمار بالقاهرة

24055452

صلاح سالم - مبنى هيئة الاستثمار

6 اكتوبر

38356025

نادي 6 أكتوبر الرياضي

القليوبية

3266990

الغرفة التجارية ببنها

الترجمان

ت:25747200

الترجمان جروب - ميناء القاهرة البرى

سموحة

4253127

مبنى مديرية الإسكان - سموحة

شبين الكوم

2313161

كورنيش النيل شبين الكوم الاعلامى