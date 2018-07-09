إنفوجراف..عناوين وتليفونات وخدمات مكاتب توثيق شهادات الميلاد والوفاة

خصصت وزارة الصحة والسكان مكاتب فى 27 محافظة لتوثيق شهادات الميلاد والوفاة، بالإضافة إلى التصديق على شهادات التطعيمات المستخرجة من إدارة الطب الوقائى، فضلا عن تحويل التاريخ الهجرى إلى ميلادى، مع استخراج شهادات الميلاد لسواقط القيد ما قبل 1962.
اليوم السابع يستعرض عناوين المكاتب وأرقام التليفونات الخاصة بهم للتواصل مع مسئوليها فى السطور التالية:-
اسم المكتب
التليفون
العنوان
احمد عرابي
33033460 – 33033450
96 ش أحمد عرابي المهندسين
الميرلاند
26336918
سور حديقة الميرلاند -مصر الجديدة
غرفة الجيزة
35721761
الغرفة التجارية بالجيزة ميدان الجيزة
الإسكندرية
5855565
عمارة الأوقاف سان استيفانو
البحيرة
3363944
خلفديوان عام محافظة البحيرة دمنهور
الشرقية
2354367
مبنى مجلس مدينة الزقازيق
كفر الشيخ
3213867
ديوان عام محافظة كفر الشيخ
المنصورة
2521029
مركز طلخا بمحافظة الدقهلية
السويس
3228634
مدينة الحجاج بمحافظة السويس
الإسماعيلية
3218651
مجمع خدمات الاستثمار - برج قرطبة
بورسعيد
3344841
مقر الغرف التجارية بجوار المحافظة
بنى سويف
2333912
ش عبد السلام عارف بنى سويف
أسيوط
2339620
مبنى مجلس مدينة مبارك
أسوان
2312691
ميدان أسوان
جامعة أسيوط
2370088
مقر جامعة أسيوط
سوهاج
4605460
مبنى الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج
الاستثمار بالعامرية
4500327
مجمع الاستثمار بالعامرية
أبى قير
5620079
الأكاديمية البحرية بأبى قير
طنطا
3346139
مبنى ديوان عام محافظة الغربية
مدينة الطور
3777146
مجمع المصالح الحكومية بمدينة الطور
الاستثمار بالقاهرة
24055452
صلاح سالم - مبنى هيئة الاستثمار
6 اكتوبر
38356025
نادي 6 أكتوبر الرياضي
القليوبية
3266990
الغرفة التجارية ببنها
الترجمان
ت:25747200
الترجمان جروب - ميناء القاهرة البرى
سموحة
4253127
مبنى مديرية الإسكان - سموحة
شبين الكوم
2313161
كورنيش النيل شبين الكوم الاعلامى
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