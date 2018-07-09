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إنفوجراف..عناوين وتليفونات وخدمات مكاتب توثيق شهادات الميلاد والوفاة

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:51 م
إنفوجراف..عناوين وتليفونات وخدمات مكاتب توثيق شهادات الميلاد والوفاة عناوين وتليفونات وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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خصصت وزارة الصحة والسكان مكاتب فى 27 محافظة لتوثيق شهادات الميلاد والوفاة، بالإضافة إلى التصديق على شهادات التطعيمات المستخرجة من إدارة الطب الوقائى، فضلا عن  تحويل التاريخ الهجرى إلى ميلادى، مع استخراج شهادات الميلاد لسواقط القيد ما قبل 1962.
 
 
 
اليوم السابع يستعرض عناوين المكاتب وأرقام التليفونات الخاصة بهم للتواصل مع مسئوليها فى السطور التالية:-
 
اسم المكتب
 
التليفون
 
العنوان
 

احمد عرابي

 
33033460 – 33033450
 
96 ش أحمد عرابي المهندسين
 

الميرلاند

 
26336918
 
سور حديقة الميرلاند -مصر الجديدة
 

غرفة الجيزة

 
35721761
 
الغرفة التجارية بالجيزة ميدان الجيزة
 

الإسكندرية

 
5855565
 
عمارة الأوقاف سان استيفانو
 

البحيرة

 
3363944
 
خلفديوان عام محافظة البحيرة دمنهور
 

الشرقية

 
2354367
 
مبنى مجلس مدينة الزقازيق
 

كفر الشيخ

 
3213867
 
ديوان عام محافظة كفر الشيخ
 

المنصورة

 
2521029
 
مركز طلخا بمحافظة الدقهلية
 

السويس

 
3228634
 
مدينة الحجاج بمحافظة السويس
 

الإسماعيلية

 
3218651
 
مجمع خدمات الاستثمار - برج قرطبة
 

بورسعيد

 
3344841
 
مقر الغرف التجارية بجوار المحافظة  
 

بنى سويف

 
2333912
 
ش عبد السلام عارف   بنى سويف
 

أسيوط

 
2339620
 
مبنى مجلس مدينة مبارك  
 

أسوان

 
2312691
 
ميدان أسوان
 

جامعة أسيوط

 
2370088
 
مقر جامعة أسيوط
 

سوهاج

 
4605460
 
مبنى الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج
 

الاستثمار بالعامرية

 
4500327
 
مجمع الاستثمار بالعامرية
 

أبى قير

 
5620079
 
الأكاديمية البحرية بأبى قير
 

طنطا

 
3346139
 
مبنى ديوان عام محافظة الغربية
 

مدينة الطور

 
3777146
 
مجمع المصالح الحكومية بمدينة الطور
 

الاستثمار بالقاهرة

 
24055452
 
صلاح سالم - مبنى هيئة الاستثمار
 

6 اكتوبر

 
38356025
 
نادي 6 أكتوبر الرياضي
 

القليوبية

 
3266990
 
الغرفة التجارية ببنها
 

الترجمان

 
ت:25747200
 
الترجمان جروب - ميناء القاهرة البرى
 

سموحة

 
4253127
 
مبنى مديرية الإسكان - سموحة
 

شبين الكوم

 
2313161
 
كورنيش النيل شبين الكوم الاعلامى
 
 
إنفوجراف
 

 


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وزارة الصحة

إنفوجراف

شهادات الميلاد

وزارة الصحة والسكان




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