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الإثنين، 09 يوليه 2018 11:26 م
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إشادة دولية بكلمة "راضى عبد المعطى" فى مؤتمر خبراء حماية المستهلك بجنيف

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:29 م
إشادة دولية بكلمة "راضى عبد المعطى" فى مؤتمر خبراء حماية المستهلك بجنيف الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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اشاد دول أعضاء منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  – أونكتاد الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالكلمة التى التى ألقاها اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعات الدورة الثالثة  لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة وحماية  المستهلك المنعقد حاليا  بمقر المنظمة  بالعاصمة  السويسرية  جنيف  وذلك بحضور 150 دولة  ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية وذلك بعدما  أكد  " عبد المعطى "  أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تسعى  للعمل وفق استراتيجيات واضح المعالم وآليات واقعية تسهم بصورة إيجابية فى نجاح منظومه حماية حقوق المستهلك .
 
 
واستعرض "عبد المعطى" دور  الدولة  المصرية  من خلال   العمل  وفق استراتيجيات واضحه المعالم وآليات واقعية تسهم بصورة إيجابية فى نجاح منظومه حماية  حقوق المستهلك من خلال محاور عمل عديده ومتوازنه تستهدف توعية جمهور المستهلكين بثقافة الاستهلاك العادل وبحقوقهم وآليات الحصول عليها إضافة الى تفعيل أليات الرقابه والحماية والتى تؤدى الى ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين  ،منها البعد التوعوى الذى يستهدف نشر ثقافة الاستهلاك المعتدل وتوعيه جمهور المستهلكين بكافه حقوقهم والآليات التى تمكنهم من الحصول عليهم بجودة عالية وفى وقت قصير.
 
 
وأكد راضى عبد المعطى "أن جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية يستهدف مشاركة كافه الأجهزة المعنية بالدولة فى تحقيق التوعية الشاملة من خلال المنابر المختلفه "المساجد – الكنائس – الجامعات – المدارس – مراكز الشباب –الثقافة - الإعلام – مواقع التواصل الإجتماعى – شبكات الإتصالات "حتى يكون  هناك تناغم وتفاعل يسهم فى تحقيق نتائج إيجابية  تعود بمردود على واقع الحياه المجتمعية  للمواطنين ، حيث تم إرسال رسائل قصيرة اعتبارا من الشهر الماضى  عبر شبكات الاتصالات لتوعية المواطنين بثقافة الاستهلاك العادل وبآليات كيفية حصولهم على حقوقهم.
 
 

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