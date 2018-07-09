إحالة مدير مكتب مدير مستشفى ديرمواس للمحكمة التأديبية لاستيلائه على مرتب طبيب

فريق المحافظات

أمر المستشار محمود الأمير رئيس النيابة الإدارية بديرمواس المنيا، وتحت إشراف المستشار عصام رفعت الشريف نائب رئيس الهيئة مدير النيابة بإحالة سويفى ح ع مدير مكتب مدير مستشفى ديرمواس المركزى السابق للمحاكمة التأديبية العاجلة لاستيلائه على مرتبات أحد الأطباء العاملين بالمستشفى ومستحقاتها المالية فى القضية رقم 129 لسنة 2017 ديرمواس.

وكانت النيابة قد تلقت شكوى نسمه م ع طبيب مقيم بالمستشفى تضررت فيها من الاستيلاء على مرتبها ومستحقاتها المالية بقرص مدمج يبين كافة عمليات السحب التى تمت بواسطة الكارت الذهبى الخاص بالطبيبة وتبين بما لا يدع مجالًا للشك وبعد تفريغ القرص الصلب قيام المتهم بكافة عمليات الصرف التى أجريت بالكارت الخاص بالشاكية.

وبمواجهة المتهم اعترف باستيلائه على الكارت الذكى الخاص بالشاكية وقيامه بكافة عمليات الصرف التى أجريت عليه.

تم التحقيق فى كافة الوقائع وانتهت النيابة إلى إدانة الآخرين تأديبيا، وصدر قرار لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية بالمنيا برئاسة المستشار ناصر إبراهيم نائب رئيس الهيئة بمعاقبة سويفى ح ع بخصم 45 يومًا من راتبه ومعاقبة الآخرين بخصم 15 يومًا من رواتبهم واسترداد كافة المبالغ التى استولى عليها المتهم.