أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين باستشهاد رجل أمن ومقيم بالقصيم

(أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، فى ضحايا حادث إطلاق النار الإرهابى بمنطقة القصيم.

وأعرب أمير الكويت- خلال برقية العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته، باستشهاد أحد رجال الأمن، ومقيم جراء تبادل لاطلاق النار مع ارهابيين عند نقطة أمنية فى منطقة القصيم، سائلا المولى تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهما فسيح جناته، وان يلهم أسرتيهما جميل الصبر وحسن العزاء.

وأكد استنكار الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الاجرامى الاثم، وتأييدها لكافة الاجراءات التى تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها.

كما بعث نائب أمير الكويت ولى العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين، أعربا خلالهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما باستشهاد أحد رجال الأمن ومقيم جراء تبادل لإطلاق النار مع ارهابيين عند نقطة امنية فى منطقة القصيم، مبتهلين الى المولى تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهما فسيح جناته وان يلهم اسرتيهما جميل الصبر وحسن العزاء.