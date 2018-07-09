أردوغان يلغى بندا ينص على مدة ولاية محافظ البنك المركزى

أ ف ب

ألغت تركيا، اليوم الاثنين، بموجب مرسوم عاجل بندا قانونيا كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزى خمس سنوات. ونُشر المرسوم قبل وقت قليل من أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين لفترة جديدة فى منصبه.

وألغى المرسوم، الذى نشرته الجريدة الرسمية، بندا كان ينص على أن "يكون تعيين المحافظ بموجب قرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات. ويمكن إعادة تعيينه (المحافظ) فى نهاية المدة".

ولم يذكر المرسوم المدة البديلة أو يتطرق إلى عملية إعادة التعيين الجديدة التى ستسرى على منصب محافظ البنك المركزى.