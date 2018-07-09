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أردوغان يبدأ ولاية رئاسية جديدة بصلاحيات واسعة

الإثنين، 09 يوليه 2018 09:35 ص
أردوغان يبدأ ولاية رئاسية جديدة بصلاحيات واسعة أردوغان
أ ف ب
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يبدأ الرئيس التركى رجب طيب، أردوغان الاثنين، ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات بصلاحيات واسعة فى ظل نظام رئاسى جديد ندد به منتقدوه باعتباره متسلطا، بعد عامين على تحركات للجيش هزت حكمه.

ويؤدى اليمين الدستورية، الاثنين، ثم يترأس حفلا فى القصر الرئاسى يكرس رسميا الانتقال إلى النظام الرئاسى فى ضوء تعديل دستورى تم تبنيه إثر استفتاء فى إبريل 2017.

وتبدأ هذه الولاية الرئاسية الواسعة الصلاحيات بعد حوالى عامين على تحركات الجيش فى 15 يوليو 2016، تلتها حملات تطهير واسعة ولا سيما فى صفوف القوات المسلحة والشرطة والإدارات الرسمية، وأدت إلى توقيف وإقالة عشرات آلاف الأشخاص.

وطاولت آخر حملة تطهير أعلن عنها الأحد أكثر من 18 ألف شخص معظمهم من الجنود والشرطيين أقيلوا بموجب مرسوم دستورى قدم على أنه الأخير فى ظل حال الطوارئ التى أعلنت غداة تحركات الجيش فى 15 يوليو 2016.

 

 


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