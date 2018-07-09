أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 9-7-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 9-7-2018، وجاءت أبرزها خسارة رأس المال السوقى للبورصة 17.5 مليار جنيه خلال أولى جلستى تداول هذا الأسبوع، وسط استمرار ضغوط مبيعات المتعاملين المصريين.

جلوبال تليكوم تهبط 7%



قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال5% تراجعا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاء على رأس الشركات المتراجعة سهم شركة جلوبال تليكوم، والذى انخفض بنسبة 7.30%، وأسمنت بورتلاند طرة المصرية بنسبة 8.21%، العامة للصوامع والتخزين 5%.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد قررت إعادة التداول على أسهم شركة جلوبال تليكوم، اعتبارا من الساعة 10.10 من جلسة تداول أمس الأحد، وذلك بعد ردها على هيئة الرقابة المالية بشأن عرض صفقة شراء أصولها بباكستان.

وقالت شركة جلوبال تليكوم، فى خطابها لهيئة الرقابة المالية، إنه حالة الموافقة على الصفقة من قبل مساهمى الأقلية، فإن الشركة سوف تتسلم صافى مبلغ 965 مليون دولار وفقا لشروط العرض بما يشمل من تأجيل سداد مبالغ محددة، مضيفة أنه يمكن الموافقة على توزيع هذا المبلغ على المساهمين وفقا لنصوص القانون.

وأشارت إلى أن ذلك يتطلب، أولا تعيين مستشار مالى من قبل مجلس الإدارة، وثانيا مراجعة مجلس الإدارة من خلال أعضائه المستقلين تقرير المستشار المالى، وثالثا إصدار مجلس الإدارة توصية للمساهمين ودعوة الجمعية العامة غير العادية، ورابعا موافقة الجمعية العامة غير العادية على الصفقة وتفويض ممثل للتوقيع على مستنداتها.

ولفتت إلى أنه حال إتمام الصفقة، سوف تستمر جلوبال تليكوم، فى امتلاك نسبة 45.6% من جيزى بالجزائر، بالإضافة إلى بعض الشركات الأخرى ولكنها تحت التصفية.

وكانت شركة فيون الهولندية قد تقدمت بعرض شراء أصول جلوبال تليكوم فى باكستان (شركة جاز وأنشطتها التابعة) وبنجلاديش (شركة بنجلالينك) نظير مقابل مادى إجماليه 2,550 مليون دولار، وستُبقى الشركة الهولندية على حصتها فى شركة جازى فى الجزائر من خلال شركة جلوبال تيليكوم.

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه

قلصت البورصة المصرية من خسائرها الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب ، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 881.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 246 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.8 مليار جنيه عبر تنفيذ 25 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.18% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27.19%، والعرب على 4.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 74.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 25.13%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 26.7 مليون جنيه، 184 ألف جنيه، 805.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.8 مليون جنيه، 34.8 مليون جنيه، 793.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2641 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15701 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 775 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 95 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.