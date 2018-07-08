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الأحد، 08 يوليه 2018 10:35 ص
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%75من القراء يستبعدون نجاح خطة التعليم العالى فى التصدى للمعاهد الوهمية

الأحد، 08 يوليه 2018 08:35 ص
%75من القراء يستبعدون نجاح خطة التعليم العالى فى التصدى للمعاهد الوهمية الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة التعليم العالى فى التصدى للمعاهد والجامعات الوهمية، استبعد غالبية القراء نجاح خطة التعليم العالى فى التصدى للمعاهد والجامعات الوهمية.

واستبعد 75% من القراء نجاح خطة التعليم العالى فى التصدى للمعاهد والجامعات الوهمية، بينما توقع 20% من القراء نجاح خطة التعليم العالى فى التصدى للمعاهد والجامعات الوهمية، فى الوقت الذى أعرب فيه 5% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

الاستطلاع
الاستطلاع

 


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استطلاع

القراء

اليوم السابع

التعليم العالى

المعاهد الوهمية




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