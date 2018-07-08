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الأحد، 08 يوليه 2018 10:31 م
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34 رحلة تنطلق للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة

الأحد، 08 يوليه 2018 10:02 م
34 رحلة تنطلق للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة مطار القاهرة ـ صورة أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد انطلاق 26 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران للسفر على متن رحلاتها فى إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية، كما سيرت بعض الشركات الخاصة 8 رحلات أخرى إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة. 
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم، حيث غادر المطار ألفان و143 راكبا من مختلف الجنسيات. 
 
وشهد المطار  تسيير شركة مصر للطيران 9 رحلات إلى مدينة الغردقة و10 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ و3 رحلات إلى الأقصر ورحلتين إلى أسوان، بالإضافة إلى تسيير رحلة أخرى إلى كل من مدينة مرسى علم وبرج العرب.
 
كما أقلعت من مطار القاهرة الدولى أيضا 6 رحلات تابعة لاثنتين من الشركات الخاصة وتوجهت مباشرة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وكان على متنهم 739 سائحا، وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت منذ بداية اليوم الأحد انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.
 
 
 

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