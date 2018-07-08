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وكالة الحدود الأوروبية تحذر من تحول إسبانيا لنقطة وصول جديدة للمهاجرين

الأحد، 08 يوليه 2018 03:31 م
وكالة الحدود الأوروبية تحذر من تحول إسبانيا لنقطة وصول جديدة للمهاجرين مهاجرون- أرشيفية
أ ف ب
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 حذّر مدير الوكالة المكلفة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبى، الأحد، من أن طريق المتوسط الغربى من المغرب إلى إسبانيا قد يصبح الطريق الرئيسى المقبل للاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وقال فابريس ليجيرى مدير وكالة "فرونتكس" لصحيفة "فيلت ام سونتاغ" :"إذ سألتنى ما هو إكبر مخاوفى الحالية، سأقول إسبانيا".

وتشير بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بلغ 6,513 مهاجرا فى الأشهر الستة الأولى لعام 2017. فى المقابل، قال ليجيرى إن 6 آلاف مهاجر غير قانونى وصلوا إلى إسبانيا فى يونيو الماضى فقط.

وتابع "إذا واصلت الأرقام الارتفاع كما هى الآن، سيصبح هذا الطريق هو الأكبر".

وسجلت اليونان وإيطاليا حتى الآن أكبر عدد من المهاجرين العابرين للمتوسط فى طريقهم للاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، الأحد، أن إيطاليا تريد إغلاق موانئها أمام السفن التى تقوم بمهمات فى المتوسط، عندما يكون على متنها مهاجرون أنقذوا قبالة سواحل ليبيا.

وقال سالفينى على تويتر :"الخميس سأطلب خلال الاجتماع الأوروبى فى انسبروك إغلاق موانىء إيطالية أمام سفن المهمات الدولية".

 

 


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