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وزير المالية: تعليمات الرئيس واضحة لتسهيل الإجراءات الضريبية - صور

الأحد، 08 يوليه 2018 12:31 م
وزير المالية: تعليمات الرئيس واضحة لتسهيل الإجراءات الضريبية - صور الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب ــ عبد الحليم سالم - تصوير ـ محمد الحصرى
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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية على  المستثمرين، لافتا فى كلمته اليوم خلال توقيع منحة يابانية لمصر  بـ15.4 مليون جنيه بين مصر واليابان لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.480 مليون جنيه، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بصلاح سالم.

ووقع الاتفاق كل من، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع السفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى القاهرة،  بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأشار وزير المالية إلى أنه يتطلع الى دعم اليابان لمصر فى التأمين الصحى، حيث إن مصر أصدرت القانون، موجها الشكر لليابان على دعم مصر فى العديد من المجالات ومشيدا بالتعاون المثمر مع وزارة الاستثمار.

وبدوره أشاد السفير اليابانى فى القاهرة بالعلاقات الثنائية بين الشعبين، مما يتيح المزيد من التعاون والدعم لمصر الفترة المقبلة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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