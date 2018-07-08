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وزير القوى العاملة يكلف مديرية القاهرة بمعاينة حريق مستشفى الحسين

الأحد، 08 يوليه 2018 02:38 م
وزير القوى العاملة يكلف مديرية القاهرة بمعاينة حريق مستشفى الحسين محمد سعفان وزير القوى العاملة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة،بالاشتراك مديرية القوى العاملة بالقاهرة بالانتقال الفورى إلى مستشفى الحسين الجامعى لإجراء معاينة على الطبيعة للوقوف على أسباب الحريق بالمستشفى، وإعداد تقرير بذلك.

وكان مدير عام مستشفيات طب الأزهر، الدكتور أحمد سليم، قد كشف في وقت سابق أسباب حريق مستشفى الحسين الجامعى، موضحًا أن خروج ماس كهربائى من أحد "التكييفات" أدى إلى اندلاع الحريق فى الطابق الرابع ونشوب النيران به، ولم تقع أى خسائر كبيرة بالمستشفى سوى قسم العيون الذى تضرر من الحريق.

وأوضح مدير عام مستشفيات طب الأزهر، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تواصلت مع طب الأزهر واطمأنت على المرضى عقب اندلاع النيران فى المستشفى، وأرسلت أكثر من 10 سيارات إسعاف وتتابع تطورات الحادث باهتمام كبير.

 

 

 


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القوى العامله

وزير القوى العامله

محمد سعفان

مستشفى الحسين




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