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الأحد، 08 يوليه 2018 05:20 م
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وزير الطيران يتابع سير العمل ببرج المراقبة ويؤكد على الالتزام بمعايير السلامة

الأحد، 08 يوليه 2018 04:27 م
وزير الطيران يتابع سير العمل ببرج المراقبة ويؤكد على الالتزام بمعايير السلامة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتبت رحاب نبيل
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أجرى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم، الأحد، بزيارة تفقدية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بدأت بمبنى برج المراقبة الجوية بأقسامه المختلفة، والتى شملت وحدة برج مطار القاهرة وغرف الأجهزة ووحدة الاقتراب (Approach control unit) ، ثم زيارة لمركز مراقبة المنطقة (Area Control Center)  والتى تقوم بالتوجيه النهائى للطائرات المغادرة ومتابعة الحركة الجوية حتى دخول وخروج الطائرات من المجال الجوى المصرى .

 

كما قام الوزير بزيارة للمقر الإدارى للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية حيث تفقد محطة الأقمار الصناعية وأجهزة الرادارات وغرفة التحكم الملاحية والتى تقوم بإدارة الحركة الجوية بالتنسيق مع برج المراقبة، وتفقد أيضاً كل من المبنى الإدارى للشركة وقاعات التدريب والمؤتمرات وكذا معمل اللغات، والتقى وزير الطيران خلال الزيارة بالعاملين بالشركة من مراقبين جويين ومهندسين وإداريين، وأكد على ضرورة الإلتزام بكافة معايير الأمن والسلامة فى إدارة منظومة الملاحة الجوية بالمطارات المصرية .

 

من ناحية أخرى إلتقى الفريق يونس المصرى اللواء محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS فى إطار سلسلة الإجتماعات مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة للتعرف على أداء العمل والوقوف على التحديات والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة، حيث قام اللواء كامل بتقديم عرض توضيحى عن الأنشطة والخدمات، التى تقدمها الشركة، وفى نهاية الإجتماع وجه وزير الطيران بإنشاء منظومة متكاملة لزيادة أنشطة الشركة لخدمة حركة الطيران وتوفير أفضل الخدمات لشركات الطيران بالمطارات المصرية .


 

 


 

 


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