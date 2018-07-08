وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه سيكون هناك رعاية كبيرة للألعاب الفردية فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مفاجأة لأبطال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ومكافآت خاصة للحاصلين على الميدالية الذهبية فى أولمبياد 2020 فقط، قائلا "هدفنا الميدالية الذهب ولهذا سيكون لها مكافأة خاصة، أما الميداليات الأخرى فستحصل على المكافآت المنصوص عليها فى اللائحة".

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن هناك ثلاث ميداليات ذهب كانت ناتجة من المشروع القومى للناشئين وكان لهم رعاية كاملة منذ الصغر، موضحاً أن "رعاية الموهبة" تتابعه الرقابة الإدارية، وبها رعاية طبية وأماكن تدريب ومعسكرات.

وتابع وزير الرياضة، :"اللى هيطلبه الاتحاد واللجنة الأولمبية مش هنقصر فيه، والاستثمار البشرى فى اللاعبين"، لافتاً إلى أنه كان بطل كاراتيه، ومدرب ومدير فنى فى رياضة الكاراتيه.