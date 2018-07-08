وزير الرى يفتتح مشروعات لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول

كتبت أسماء نصار

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى - صباح اليوم- يرافقه اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء، عدد من مشروعات الوزارة الخاصة بأعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظة والتى تأتى ضمن بروتوكول الحماية الموقع مع جهاز الخدمه الوطنية للقوات المسلحة ممثلا فى الشركة الوطنية للمقاولات بمدن نوبيع ودهب وسانت كاترين.

تضمنت المشروعات حاجز اعاقة بمنطقة الصاعدة البيضا بمدينة نوبيع بطول 215 متر بتكلفة بلغت نحو 2 مليون جنيه، حيث يهدف الحاجز الى حماية المنشأت الحيوية بمنطقة المزينة والميناء، وطريق دهب – نوبيع من اخطار السيول. فضلاً عن افتتاح سد وادى الأسباعية بسانت كاترين بسعة تخزينية تقدر بـ 100 ألف م3 بتكلفة نحو 5,4 مليون جنيه بهدف إلى حماية المنطقة المحيطة من أخطار السيول.

وشملت افتتاح بحيرة 2 بسانت كاترين بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف م3، بتكلفة تقدر بنحو 12,3 مليون جنية حيث تهدف إنشاء البحيرة إلى حماية عدد من المناطق الحيوية بالمنطقة ومنها طريق سانت كاترين - وادى فيران، و طريق خط مياه الشرب (فيران سانت كاترين) ومحطات الرفع، بالإضافة إلى حماية قرية فيران والطرفة وجميع التجمعات البدوية بطول 100كم، فضلا عن حماية أكمنه الجيش والشرطة والوحدات العسكرية الموجودة بالمنطقة، كذلك حماية خطوط الاتصالات والخطوط الاستراتيجية بطول 100 كم، وحماية دير البنات بوادى فيران من اخطار السيول، كما يساهم المشروع بشكل مباشر فى توطين البدو والتنمية المستدامة لأهالى المنطقة.

أكد عبد العاطى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من مشروعات أعمال الحماية من أخطار السيول والمتواجده بـ 16 موقع بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 215 مليون جنية تتضمن (عدد 6 بحيرات صناعية – عدد 8 سد – عدد 1 حاجز اعاقة – تأهيل وصيانه عدد 2 سد).

وأشار عبد العاطى إلى أن تلك الأعمال تستهدف حصاد كميات من مياه السيول تقدر بنحو 7 مليون م3 من المياه، فضلاً عن شحن الخزان الجوفى كما يسهم بشكل مباشر إلى توطين البدو بالمنطقة والتنمية المستدامة لأهالى المنطقة، وحماية المنشآت الحيوية والطرق والمدن من أخطار السيول، وحماية خطوط الغاز ومياه الشرب والاتصالات، وحماية محطات الكهرباء وميناء نوبيع وطريق النقب وتير، وحماية دير سانت كاترين والمقدسات بسانت كاترين، وحماية المنشأت السياحية والمختلفة من أخطار السيول، وحماية كمائن الشرطة والقوات المسلحة من السيول.