وزيرة الهجرة تبحث إنشاء جمعية "مصر تستطيع" للعلماء المصريين بالخارج

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تناول اللقاء إجراءات إنشاء جمعية "مصر تستطيع"، بعد سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي نظمتها وزارة الهجرة للاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه قد حان الوقت لإنشاء جمعية لتكوين قاعدة بيانات خاصة لكل الخبراء والعلماء للاستفادة منهم في كافة المجالات وتخصصاتهم المختلفة، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى لديها بعض البيانات عن العلماء والخبراء، وأنه سيتم التنسيق والتعاون بين الوزارتين لاختيار مجلس إدارة الجمعية من الأعضاء بالداخل أو خارج مصر من الأسماء والبيانات الموجودة بوزارة الهجرة.

وأضافت "مكرم" أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي "الهجرة والتعليم العالي" وستجتمع الأسبوع المقبل، للاختيار من بين الأسماء المرشحة من قِبل الوزارتين، للاستيفاء من الإجراءات الخاصة باختيارهم وأيضا التواصل معهم لقبول هذا المنصب.

وأوضحت "مكرم" أن مهمة الجمعية هي الاستفادة من العقول المهاجرة وحلقة اتصال بين الداخل والخارج، فضًلا عن مساعدة الشباب على الحصول على منح تدريبية في الخارج، تنظيم وتعظيم الاستفادة من العلماء والخبراء والكشف عن مزيد من البيانات عنهم، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعلماء وتخصصاتهم المختلفة.

وأشارت "مكرم" إلى أن العلماء والخبراء المصريين في الخارج بالتأكيد سيكونون سعداء ومرحبين بهذه الخطوة التي ستقوم بالاستفادة منهم بشكل مؤسسي وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة خاصة بهم حتى يتسنى للدولة مخاطبة هؤلاء العلماء بطريقة أسهل وأسرع.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنها سبق والتقت السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث إجراءات إشهار جمعية "مصر تستطيع"، وأنه تم الانتهاء من الإجراءات الورقية ويتبقى الإعلان عن الأسماء فقط، حيث إنها الخطوة الأخيرة لبدء عمل الجمعية.