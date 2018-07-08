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الأحد، 08 يوليه 2018 07:04 م
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نيابة القاهرة الجديدة تبدأ التحقيق مع المتهمين بخطف طفل الشروق

الأحد، 08 يوليه 2018 06:21 م
نيابة القاهرة الجديدة تبدأ التحقيق مع المتهمين بخطف طفل الشروق لحظة تسليم طفل الشروق المختطف إلى ذويه
كتب أحمد حسنى
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تباشر نيابة القاهرة الحديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع المتهمين بخطف الطفل هشام سامى، من أمام منزله بمدينة الشروق، الثلاثاء الماضى، حيث نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.
 
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث).

 


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