موجز أخبار الساعة6.. مباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ17 والأخير بالدورى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استيراد الأرز، وإعلان جدول الدورى العام للموسم الجديد، وانكسار الموجة الحارة بعد غد الثلاثاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأحد "وانج يى" وزير خارجية الصين، فى إطار زيارته الحالية إلى بكين، والتى يشارك خلالها فى الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربى الصينى.





أسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد، التى أُجريت اليوم الأحد، عن مواجهات قوية فى الجولة الأولى، حيث يلتقي الأهلي مع الإسماعيلى، والزمالك وبتروجت.

مع صباح اليوم الأحد، كان الشمامسة الأقباط يستعدون للصلاة القبطية فى الفاتيكان، أعدوا ملابس الخدمة البيضاء، راجعوا ما يحفظون من ألحان، ثم اصطحبوا أبيهم "قداسة البابا تواضروس" فى زفة البطريرك المعتادة حتى مذبح الكنيسة الأكبر فى الفاتيكان، كنيسة كبرى تحمل اسم بولس الرسول منظر المسيحية الأهم، وكاتب الرسائل الشهير.





"موسم حج دون أزمات".. هو شعار وزارة السياحة لهذا العام، حيث يكثف جميع العاملين بديوان الوزارة الجهد بناء على توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، للتسهيل على الحجاج المصريين ومتابعة أحوالهم والاطمئنان على توافر سبل الراحة لهم، وفى الوقت ذاته ضرورة تشديد الرقابة على الشركات السياحية، والتأكد من التزامها بضوابط الحج وبتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج بما يضمن نجاح الموسم.

وجهت أسرة هشام سامى الطفل الذى تعرض للاختطاف أمام منزله بمدينة الشروق رسالة شكر لمؤسسات الدولة ولوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لبلاغ خطف الطفل، وقال جد الطفل فى تصريحات صحفية، منذ قليل، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعد بإعادته سالماً وأوفى بالوعد.





عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة مكونات برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برامج الدعم العينى وشروط الاستحقاق بهدف تحسين الاستهداف والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وحمايتها من آثار تضخم، وذلك بناء على توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

أعلن محققون فرنسيون، اليوم الجمعة، الأسباب الأرجح لسقوط طائرة مصر للطيران في العام 2016، ما أسفر عن مقتل 66 شخصا كانوا على متنها.





قال تاكيهيرو كاجاوا السفير اليابانى بالقاهرة، إن اليابان دعمت إنشاء المدارس اليابانية فى مصر وتدريب المعلمين المصريين فى اليابان بنحو 260 مليون دولار فى صورة قروض ميسرة لا تزيد فقائدتها عن 2%.

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.





تلقت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، إخطارا رسميا من المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا يعلن موافقته على الإلتماس الذى تقدمت به النقابة لتأجيل التحقيق مع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لشئون الإعلام للأربعاء المقبل.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسى ومواعيد بدء الدراسة للعام الدراسى المقبل والامتحانات، اليوم السابع" يقدم فيديو جراف يوضح تفاصيل بدء الدراسة ومواعيد الامتحانات فى 12 معلومة.





فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين، قامت جمارك الاسكندرية خلال شهر يونيو الماضى بالإفراج عن 7537 سيارة ركوب ملاكى موديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و714 مليون جنيه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 884.597 مليار جنيه.





بعد ساعات من اشتعال الحريق بأحد مبانى مستشفى الحسين الجامعى، عاد العمل بالطوارئ وفتح المستشفى أبوابه لاستقبال الحالات، بعد تجهيزه والتغلب على آثار حريق الأمس، وألغيت جميع الإجازات وانتظم العمل بجميع الأقسام عدا التى تأثرت بالحريق.

تعانى اليابان من كارثة طبيعية إثر تساقط غزير للأمطار أدى إلى فيضان وانهيارات أرضية ودمار عشرات المنازل إضافة إلى مقتل وفقدان عشرات المواطنين، حيث تعرضت كوراشيكى التى يسكنها ما يقرب من 500 ألف نسمة لأسوأ معدلات الأمطار التى هطلت على بعض مناطق غرب ووسط اليابان بأكثر 3 مرات من المعدل المعتاد خلال شهر يوليو.





حددت نيابة مصر الجديدة 29 يوليو لنظر الاستئناف على حكم محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس اللبنانية منى المذبوح بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

شهدت أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الأحد طقس شديد الحرارة بمعظم الأنحاء وصلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 39 درجة.





قبل يوم من حلف الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية كرئيسا لتركيا، وهو ما يعنى انتقال تركيا من النظام البرلمانى إلى النظام الرئاسى رسميا، بصلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية تجعل منه نصف إله، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات شملت جميع أطياف المجتمع التركى من مدنيين وعسكريين ليثبت أردوغان أنه لن يحكم البلاد إلا بقبضة من نار يكتوى بها كلا من يفكر معارضته.

تفاعلت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود، مع حادث مقتل بطل كمال الأجسام السودانى محمد عبد اللطيف، الذى قتل رميا الرصاص فى العاصمة القطرية الدوحة.





ضربت هزة أرضية جديدة شمال إسرائيل اليوم، الأحد، بلغت قوتها 3.4 على مقياس ريختر، حسبما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلة.

منحت النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا "قبلة الحياة" للعديد من نجوم الكرة لمنافسة الثلاثى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار على الفوز بجائزة "الكرة الذهبية"، التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم.