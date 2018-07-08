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مميش: عبور 390 سفينة قناة السويس بحمولة 25.9 مليون طن فى 8 أيام

الأحد، 08 يوليه 2018 04:00 ص
مميش: عبور 390 سفينة قناة السويس بحمولة 25.9 مليون طن فى 8 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 8 أيام الماضية من الجمعة قبل الماضية، وحتى يوم الجمعة، عبور 390 سفينة بحمولة 25.9 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على إستخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة قبل الماضية عبرت القناه 45 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وأن يوم السبت عبرت القناه 56 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن ، كما عبرت يوم الأحد 48 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 40 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، فيما عبرت يوم الثلاثاء 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن، ، كما عبرت يوم الأربعاء 58 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الخميس 41 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، وعبرت يوم الجمعة 43 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 8 أيام فقط إلى 390 سفينة بحمولة 25.9  مليون طن.

                             

 


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