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مقتل 8 عسكريين فى هجوم إرهابى على مركز للحرس الوطنى بتونس

الأحد، 08 يوليه 2018 01:56 م
مقتل 8 عسكريين فى هجوم إرهابى على مركز للحرس الوطنى بتونس الشرطة التونسية - أرشيفية
كتب محسن البديوى - رويترز
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وقع هجوم إرهابى استهدف مركزًا للحرس الوطنى شمال غرب تونس، أسفر عن مقتل 8 عسكريين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

ومن جانبه أوضحت وكالة الأنباء الرسمية فى تونس إنه أكبر هجوم من نوعه منذ 2015، وأضافت الوكالة "الكمين نصبته مجموعة إرهابية قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى

وتعرضت لتونس لثلاث هجمات كبرى فى عام 2015 استهدف اثنان منها سياحا فى منتجع بمدينة سوسة ومتحف باردو وأسفر عن مقتل عشرات السياح الغربيين. وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسى عندما فجر مهاجم حافلتهم.

وتونس فى حالة طوارئ منذ ذلك الوقت‭. 

 


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مركز للحرس الوطنى بتونس




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